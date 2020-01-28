DTSO'dan deprem bölgesine gıda yardımı

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Elazığ'a yardım yapmaya devam ediyor. DTSO yönetim kurulu üyeleri bir tır su yardımının ardından bugün de 1 tır dolusu bebek bezi ve gıda yardımında bulundu.

Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Düzce'den deprem bölgesine yardımlar devam ediyor. Düzce Ticaret ve Sanayi Odası yönetim kurulu üyeleri bölgeye su yardımının ardından bu seferde bebek bezi, tüp, giyim ve gıda yardımlarını Küçük Sanayi Sitesi'ndeki Türkan Makine önünde tıra bindirerek deprem bölgesine gönderdi.

Düzce TSO Meclis Başkanı Ahmet Dertli, yapılan yardımla ilgili olarak “Bildiğiniz üzere dün su tırımızı yolcu ettik. Bugün de üyelerimizin, borsamız ve organize sanayi bölgemizin de destekleriyle oluşturduğumuz gıda, giyim, soba ve çocuk bezinden oluşan tırımızı yola çıkarıyoruz. Elazığ ve Malatya'daki odalarımızla iletişim halinde bölgemizin ihtiyaçlarına uygun ürünleri tercih etmeye çalıştık. Elazığ ve Malatya'da depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Allah ülkemize bir daha böyle acılar yaşatmasın” dedi.

Konuşmaların ardından yüklenen tır yola çıktı.