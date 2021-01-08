DTSO'dan milli eğitime tablet desteği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından başlatılan ve Türkiye'deki 365 oda ve borsa aracılığıyla Milli Eğitim Müdürlüklerine tahsis edilmek üzere Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'na (DTSO) gönderilen tablet bilgisayarlar, Düzce Valisi Cevdet Atay'ın da katılımlarıyla düzenlenen törenle Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit'e teslim edildi.

Teslim törenine; Düzce Valisi Cevdet Atay, Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, Başkan Yardımcısı Ümit Ülgen, Yönetim Kurulu Üyeleri Murat Saydam, Özkan Çakır ve Yalçın Top katılım sağladı.

Kampanya kapsamında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Düzce TSO'ya gönderilen tablet bilgisayarların teslimi Düzce Valiliği toplantı salonunda gerçekleştirildi.