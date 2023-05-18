DTSO'dan üyelerine e-ticaret eğitimi

DTSO Salonunda yoğun katılım ile gerçekleşen panelde özel bir firmanın satış ve iş geliştirme direktörü Özkan Çokaygil, e-ticaretin gerçekleştirilen seminerler aracılığıyla geliştiğini belirterek, “E-ticaretin, ülkemizdeki gelişimi bu gibi organizasyonlarla oluyor. E-ticaret yeni gelişmeye başladığı için birçok doğru bilinen yanlışlar oluyor. Bu tip organizasyonlarda bunları paylaşıyor olmak, karşılıklı konuşuyor olmak bizim açımızdan da çok kıymetli” ifadelerini kullandı.

İnteraktif şekilde devam eden panelde katılımcılar e ticaret ile ilgili merak edilen soruları Çokaygil'e sordu.

Panel sonunda DTSO Meclis Başkanı Tanju Acar ve DTSO Başkan Yardımcısı Cemal Aksan, Özkan Çokaygil'e hediye takdim etti.