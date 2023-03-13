DTSO'ya kalite belgesi

DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, Müşteri Memnuniyeti Yönetim Belgesinin alınması konusunda yapmış olduğu değerlendirmede “Üyelerinin, odamızın varlık sebebi olduğu bilinciyle hareket etmekte ve üye ilişkilerini yönetmeyi bu temel prensip üzerine yerleştirmektedir. Bölgesinde kanaat önderi konumda olan odamızın amacı, üyelerini kurumsal ve ekonomik olarak daha etkin konumuna getirmektir. Oda üye memnuniyeti konusunda her geçen gün yenilikler geliştiren, üyeleri ile tüm iletişim kanallarını aktif şekilde kullanarak daha fazla diyalog kuran, üyelerin talep ve önerilerine anlık karşılıklar üreten bir oda durumundadır. Yönetim kurulumuz ve personellerimizle birlikte üyelerimizin her koşulda yanlarında olmaya, oluşabilecek sorunlarını en kısa zamanda çözmeye gayret ediyoruz. Üyelerimizden aldığımız geri dönüşleri önemsiyor, bu alanlarda çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmalarımızın bir meyvesi olarak da Müşteri Memnuniyeti Yönetim Belgesini almaya hak kazandık. Belgenin alınmasında emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.