DÜ Adıgey Cumhuriyeti Başkanını ağırladı

Dr. Nigar Demircan Çakar'ı ziyaret ederek Düzce Üniversitesi'ndeki programa katıldı.

İlk olarak Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar'ı ziyaret eden Adıgey Cumhuriyeti başkanı Murat Kumpil ve beraberindeki heyet, daha sonra Cumhuriyet Konferans Salonu'nda düzenlenen programa katıldı. Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Düzce Üniversitesi Çerkez Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Fehmi Altın, Adıgey Devlet Üniversitesi ile birlikte çalışmalarının devam edeceğini belirterek, Çerkez Dili ve Edebiyatı Bölümü'nün Düzce Üniversitesi'nde kurulmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Programda konuşan Düzce Üniversitesi Çerkez Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mira Haçemizova, Adıgey Cumhuriyeti'nin değerli konuklarını ağırladıkları için mutluluk duyduklarını ifade etti. 2013'te akademisyen olarak Düzce Üniversitesi'ne geldiklerini söyleyen Prof. Dr. Mira Haçemizova, altıncı eğitim yılını bitirmek üzere olduklarını dile getirerek gerçekleştirdikleri eğitim-öğretim faaliyetlerinden bahsetti. Hiçbir zaman yalnız olmadıklarını, kendilerine Düzce Üniversitesi'nin ve Düzce'nin destek olduğunu dile getiren Haçemizova, sözü Düzce Üniversitesi mezun öğrencilerinden Şınaho Gizem Daşdemir'e bıraktı.

İlklere öncülük ediyor

Şınaho Gizem Daşdemir'in duygu ve düşüncelerini aktarmasının ardından Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, konuşmasını gerçekleştirdi. Adıgey Bayrak Günü'nü kutlayarak sözlerine başlayan Rektör Çakar, Adıgey Cımhuriyeti Cumhurbaşkanı ve beraberindeki heyeti ağırladıkları için mutluluk duyduklarını dile getirdi. Her zaman ilkleri başaran Düzce Üniversitesi'nin; Çerkez Dili ve Edebiyatı lisans, yüksek lisans ve doktora programlarının kurulmasıyla yine ilklere imza attığına dikkat çeken Çakar, bu coğrafyanın mozaiğine şekil vermekten ve ilklere öncülük etmekten onur duyduklarını sözlerine ekledi.

Stratejik işbirliği

Programda bir konuşma gerçekleştiren Adıgey Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mamy Davut, Adıgey Devlet Üniversitesi'ni, Güney Rusya'nın Maykop şehrinde kurulmuş kadim bir üniversite şeklinde nitelendirdi. 13 fakülte ve 2 enstitünün yer aldığı üniversitede 13 bin öğrencinin eğitim gördüğünü ifade eden Prof. Dr. Mamy Davut, Düzce Üniversitesi ile olan stratejik iş birliğini daha da derinleştirmek istediklerini söyledi. Programda Adıgey Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı Çeraşe Anzavur'un Adıgey eğitim sistemi hakkında bilgi verd.

“Hızla gelişiyor ve büyüyor”

Adıgey Bayrak Günü'nde Düzce Üniversitesi'nde kendilerini ağırladıkları için Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, akademisyenler ve Düzce Üniversitesi yetkililerine teşekkür eden Murat Kumpil, konuksever ülkemizde çok sıcak şekilde karşılandıklarını belirtti. Düzce Üniversitesi'nin çok hızlı geliştiğini söyleyen konuk Cumhurbaşkanı, gerçek anlamda bir bilim merkezine dönüştüğüne işaret etti. Ülkemiz ve Rusya arasında büyük bir dostluk ilişkisi olduğuna değinen Murat Kumpil, bu iki ülkenin bu yılı turizm ve kültür yılı ilan ettiklerini dillendirerek bu yolda her türlü destek ve çabaya hazır olduklarının altını çizdi.

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar tarafından Adıgey Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Murat Kumpil'e hediye takdim edilmesiyle sona eren Düzce Üniversitesi programının ardından, konuk heyet için Köprübaşı köyünde de bir program düzenlendi.