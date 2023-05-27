Duayen sanatçı Coşkun Sabah Düzceliler ile buluştu

DÜZCE (İHA) – Fantezi ve taverna müziğinin usta sanatçısı Coşkun Sabah Düzce'de konser verdi.

Ünlü fantezi müzik sanatçısı Coşkun Sabah, Anıtpark Meydanı'nda sevenleri ile buluştu. Seçim yasakları öncesinde gerçekleştirilen konsere Düzceliler ilgi gösterdi. Alanı dolduran yüzlerce kişi ile birlikte şarkılarını seslendiren Sabah, alanda güzel bir kalabalık olduğunu belirterek konsere katılım sağlayanlara teşekkür etti. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'de konserin seçim yasakları sebebi ile gündüz yapıldığını dile getirdi.

Konser izleyicilerden tam not aldı.