DÜBİS ile trafik yoğunluğu azalacak

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü sistemin devreye girmesi ile gürültü ve görüntü kirliliğinin azalacağını kaydetti.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, vatandaşlara bisiklet kullanma alışkanlığı kazandıracak, sağlıklı yaşamı destekleyecek ve aynı zamanda trafik yükünü de hafifletecek olan Paylaşımlı Bisiklet Sistemi projesinde sona gelindiğini açıkladı.

Başkan Özlü, DÜBİS projesi kapsamında 300 adet akıllı bisiklet, 200 adet elektrikli akıllı scooter ve 7 adet şarj üniteli büfenin kurulumuna yönelik çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanacağını söyledi. Bisiklet, scooter ve büfelerin 10 yıl süre ile çalıştırılmasına yönelik ihaleyi Ocak ayı içerisinde tamamladıklarını belirten Başkan Özlü, “Geçtiğimiz günlerde şarj üniteleri ve büfelerin kurulumları ilgili firma tarafından başlatıldı. Bu çalışmalar kısa sürede de tamamlanacak. Ulaşım sistemimizle entegre şekilde modern bir ulaşım ağı kurduk. Bu kapsamda diğer şehirlerdeki bisiklet kiralama sistemlerinin çok daha altında bir rakamla ücretlendirme yoluna gidilecek. Abonmanlık sistemi aynı zamanda bekleme süresinde de 10'da 1 oranda ücret işletilmesi sağlanacak. Bu sayede vatandaşımızın zamanının ve parasının etkin yönetilmesine katkı sağlamış olacağız. İlimizde faaliyet gösteren Volta Motor Fabrikasında üretilen 200 adet scooter ise yeni yönetmelik gereği karayollarında kullanılamayacak. Daraltılmış alanlarda kullanılabilecek ve 50 kilometre hızı geçemeyecek. Bisiklet ve scooterlar kısa sürede vatandaşın hizmetine sunulmuş olacak” dedi.

Büfelerde neler satılacak?

Kamuoyunda büfelerin içeriklerine yönelik bilgi kirliliğinin olduğuna da değinen Başkan Özlü, “Vatandaşlarımızın rahatlıkla ulaşabilecekleri bölgelere konumlandırılmaya başlanan 7 adet büfede sıcak ve soğuk kahve çeşitleri, vitamin içecekleri ve pasta satışı yapılacak. Bunun haricinde ürün satışı olmayacak” şeklinde konuştu.