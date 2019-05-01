DÜBİT çalışanları tarım üreticileri ile buluştu

Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Kültür Merkezi İstiklal Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevcan Öztemiz, DÜBİT Müdürü ve Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörü Prof. Dr. Halil İbrahim Uğraş, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Başkanı Prof. Dr. İsmet Yıldırım, öğretim elemanları, davetli kurum temsilcileri ve tarım üretimi yapan çiftçiler katılım sağladı.

DÜBİT Müdürü Prof. Dr. Halil İbrahim Uğraş, Merkezin yaptığı çalışmalarından bahsederek, gerçekleştirdikleri toprak analizleri hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Şehirle birlikte bölgeye de hizmet sağladıklarını söyleyen Prof. Dr. Uğraş, Sakarya, Bolu gibi yakın illerden olduğu gibi Ordu ve Giresun gibi uzak illerden de toprak analizleri yaptıklarını ifade etti.

Gelecekte sağlıklı bireyler yetiştirebilmek için toprağın önemine vurgu yapan Prof. Dr. Halil İbrahim Uğraş, sanayi kuruluşlarına yönelik yapılan analizlerin yanında bölgenin ve ülkemizin sağlıklı ürünler yetiştirebilmesi için toprak analizlerinin sürdürüleceğini belirtti. Etkinliğin herkes için faydalı geçmesi temennisinde bulunan DÜBİT Müdürü Prof. Dr. Halil İbrahim Uğraş, katılımcılara ve etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

Gerçekleştirilen açılış konuşmalarından sonra Dr. Öğr. Üyesi Pınar Sevim Elibol “Dünden Bugüne DÜBİT”, Öğr. Gör. Barkın Külahtaş “DÜBİT'te Gerçekleştirilen Toprak Analizleri Sonucunda Düzce'nin Toprak Verimliliği”, Öğr. Gör. Mehmet Fatih Çakır “Düzce'deki Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin İklim ve Toprak İstekleri” konu başlıklarında sunum yaparken, Öğr. Gör. Selime Semra Erol ise; “2018 Yılında Düzce'de Yetiştirilen Tıbbi ve Aromatik Bitkiler ile İlgili Çalışmalar” hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Program Sonunda DÜBİT Müdürü Prof. Dr. Halil İbrahim Uğraş, yaptıkları başarılı çalışmalar ve sunum için konuşmacılara teşekkür belgesi takdim etti.