DÜDAM Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından denetlendi

Yaptığı çalışmalarla ve verdiği eğitimlerle Düzce'ye, bölgeye ve ülkemize önemli katkılar sunan Merkez, deneysel ve diğer bilimsel amaçlar için kullanılan hayvanların refah ve korunmasına dair yönetmelik kapsamında denetlendi. Üretim alanları, deney ve araştırma laboratuvarları hijyen ve yeterlilik bakımından denetçilerden tam not alan DÜDAM, bilime ve akademik camiaya hizmet etmeye devam ediyor.