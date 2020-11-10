DÜ'de “Atatürk'ü Anmak ve Anlamak” konulu panel düzenlendi

Cumhuriyetin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yıl dönümü kapsamında Düzce Üniversitesi tarafından “Atatürk'ü Anmak ve Anlamak” başlıklı online panel gerçekleştirildi.

Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç'in moderatörlüğünü üstlendiği programda, Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyeleri Doç. Dr. İsmail Yaşayanlar ve Dr. Öğr. Üyesi Sibel Küçükkülahlı birer sunum gerçekleştirdi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü 82. ölüm yıl dönümünde rahmet ve minnetle andıklarını ifade eden Prof. Dr. İlhan Genç, Düzce Üniversitesi olarak büyük önderin yaptıkları önemli reformlar ve cumhuriyetin kazanımları üzerine bu programı düzenlediklerini belirtti. Yapılan büyük reformların panellere sığmayacağını söyleyen Prof. Dr. Genç, programın yararlar getirmesini temenni ederek sözü konuşmacılara bıraktı.

Programın ilk konuşmacısı olan Dr. Öğr. Üyesi Sibel Küçükkülahlı “Atatürk'ün Siyasi Reformları” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Atatürk'ün bedenen aramızdan ayrılsa bile fikri mirasının yaşadığına işaret eden Küçükkülahlı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşuna giden yoldaki süreci özetledi. Osmanlı Devleti'nin, büyük imparatorlukların sona erdiği çağda yok olma sürecine girdiğini dile getiren Dr. Öğr. Üyesi Sibel Küçükkülahlı, 1. Dünya Savaşı sonrası imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması ile işgallerin başladığını ve bu koşullar altında kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hem savaşı, hem de milli egemenliği yürütmesi bakımından başarılı bir hareket olduğunu sözlerine ekledi. Lozan sürecinde ikinci Meclis'in kurulduğunu, 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan edilerek rejimin adının konduğuna dikkat çeken Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi Küçükkülahlı, saltanat ve hilafetin kaldırılması ile çağdaş ve demokratik devlete geçişe zemin hazırlandığını ifade etti. Atatürk'ün öngörülü siyasi lider olarak milli iradeyi hep ön planda tuttuğunu dillendiren Küçükkülahlı, çok partili hayata geçiş denemeleri ile sözlerini sonlandırdı.

Panelin diğer konuşmacısı Doç. Dr. İsmail Yaşayanlar ise “Atatürk'ün Kültürel Reformları” başlıklı sunumuyla programa katkı sağladı. İlk olarak Tevhid-i Tedrisat Kanunu'ndan bahseden Doç. Dr. Yaşayanlar, bu kanun ile eğitim-öğretimin birleştirilerek millileştirildiğini vurguladı. Üniversite reformunun Mustafa Kemal Atatürk'ün başarılı reform hareketlerinden birisi olduğunun altını çizen Yaşayanlar, bu reformla yeni üniversitelerin kurularak sayısının arttırıldığı bilgisini paylaştı. Harf inkılabı ile Latin harfleriyle yazılan Türkçe'nin kabul edildiğini belirten Doç. Dr. İsmail Yaşayanlar, kılık kıyafet, takvim, saat ve ölçüler üzerinde yapılan değişim reformlarıyla da modernleşmeye gidildiğine dikkat çekti.

Programın sonunda Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün düşünce dünyasını etkileyen edebi şahsiyetler ve düşünürler hakkında önemli bilgiler paylaşarak programa katkı sağlayan konuşmacılara teşekkür etti.