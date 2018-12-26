DÜKAT başarılı akademisyenler, yazarlar, gazeteci ve girişimcileri öğrencilerle buluşturdu

Düzce Üniversitesi Kariyer Topluluğu'nun (DÜKAT) Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı 2018 1. Çağrı programı kapsamında gerçekleştirdiği “DÜKAT'la Hayatın Farkındayız” etkinliği, birinden başarılı akademisyenler, yazarlar, gazeteci ve girişimcileri öğrencilerle buluşturdu.

Düzce Üniversitesi Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Kültür Merkezi İstiklal Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğin açılış konuşmasını yapan Düzce Üniversitesi Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu Lojistik Programı Koordinatörü Öğr. Gör. İlyas Temel Şafak, Kariyer Topluluğu'nun farkındalık için yapmış olduğu projelerden duyduğu memnuniyetini dile getirerek, topluluk üyelerini tebrik etti. DÜKAT'la Hayatın Farkındayız etkinliğinde birbirinden başarılı kişileri konuk edeceklerini söyleyen Öğr. Gör. Şafak, başarılı olmuş bu kişilerin hayatına etki etmiş anahtar kelimelerin; farkındalık, farklılık ve fark yaratmak gibi eylemler olduğunu dile getirdi.

Gelecekte de söz sahibi olabilmek için çevremizdeki ve dünyadaki gelişmelerin farkında olmamız gerektiğini katılımcılarla paylaşan İlyas Temel Şafak, “Eğer siz başarılı bir kariyer yapmak istiyorsanız; dijitalleşmeyi, yeni medya ve sosyal medyayı, e-ticareti ve inovasyonu iyi bilmeniz gerekiyor. Yabancı dilinizi geliştirmeniz gerekiyor.” diyerek artan bu rekabet ortamını fark yaratarak fırsata çevrilebileceğinin altını çizdi. İki gün sürecek olan bu etkinliğin herkes için yararlı olması temennisinde bulunan Öğr. Gör. İlyas Temel Şafak, programda emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı.

Gerçekleştirilen açılış konuşmasından sonra sunumunu yapmak için kürsüye davet edilen Düzce Fotoğraf Gönüllüleri Derneği Başkanı ve Girişimci Özel Çelik, fotoğraf çekmeye nasıl başladığını anlatarak, edindiği bu hobi sayesinde, normal iş hayatında hiçbir zaman karşılaşamayacağı üst düzey yöneticilerle bir araya geldiğini ifade etti. Hayatın farkında olunması için herkesin bir hobisi olması gerektiğini söyleyen Özel Çelik, kendisine bu fırsatı verenlere teşekkür etti.

Konuşmasını yapmak için kürsüye davet edilen Akademisyen - Yazar Defne Ilgaz ise gerçekleştirdiği sunumunda; çeşitli medya kanallarında yayınlanan flim ve klipleri katılımcılarla paylaşarak bilinç altına verilmek istenen asıl mesajın farkında olunması gerektiğini vurguladı. Yapılan bu çalışmalarla toplumları, gelecekte yapacakları değişimlere hazırladıklarını söyleyen Ilgaz, milyonların izleyeceğe bu tür senaryoların 1 saniyesinin bile boş bırakılmayacağının ve her karesinin bir mesaj içerdiğinin altını çizdi.

Akademisyen - Yazar Defne Ilgaz'ın sunumundan sonra konuşan Düzce Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Öğrencisi ve Zumba - Fitness - Plates Eğitmeni Naz Bulut, mutlu bir hayat yaşamak isteyenlerin hayatında mutlaka spor olması gerektiğini belirterek, kararlı oldukları sürece herkesin kendi istediği işi yapabileceğini ifade etti.

Günün son sunumunu gerçekleştiren Youtuber Emre Özcan ve görme engelli Yunus Emre Polat, açmış oldukları “Şehir Engel Tanımaz” Youtube kanalıyla engellilerin de hayatın farkında olabileceğini anlatmaya çalıştıklarını söyledi. Yapmış oldukları video çekimleriyle engelliler adına farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını dile getiren konuklar, Düzce Üniversitesinde bulunmaktan ve öğrencilerle bir araya gelmekten dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek, ilgi gösteren herkese teşekkür etti.

Programda, Düzce Üniversitesi Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Yusuf Parlak'ın ebru çalışmalarının yer aldığı ebru sergisi de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.