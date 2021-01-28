İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Dükkanını kapatan işyeri sahibine pompalı tüfekle saldırı

DÜZCE (İHA) –Düzce’de akşam saatlerinde dükkanını kapatarak evine gitmek isteyen işyeri sahibi, maskeli bir kişi tarafından pompalı tüfek ile vuruldu.

DÜZCE (İHA) –Düzce'de akşam saatlerinde dükkanını kapatarak evine gitmek isteyen işyeri sahibi, maskeli bir kişi tarafından pompalı tüfek ile vuruldu. İşyeri sahibi yaralanırken, şahıs firar etti.


Olay Düzce Kültür Mahallesi Tahir Altın sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sanayi sitesinde dükkanı bulunan işyeri sahibi S.Ö., dükkanını kapattığı sırada içeri maskeli olarak giren bir kişi tarafından pompalı tüfek ile ayağından vuruldu. Silah seslerini duyan vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından S.Ö.'yü ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Acil servisine kaldırdı. Şahsın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.