Dünya arı günü etkinliği ile farkındalık oluşturdu

15 Temmuz Parkı'nda gerçekleştirilen “Arılar Ölmesin Çiçekler Solmasın” temalı programa Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İdris Şahin, DAGEM Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Meral Kekeçoğlu, DAGEM Müdür Yardımcıları Dr. Öğretim Üyesi Pınar Göç Rasgele, Dr. Öğretim Görevlisi Münir Uçak ve öğrenciler katıldı.

Belediye önünden yürüyüş ile başlayan program, sergi alanın gezilmesi ve çocuklar için arıcılıkla ilgili çeşitli etkinliklerin gerçekleştirilmesi ile devam etti. Etkinlikle ilgili görüşlerini dile getiren DAGEM Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Meral Kekeçoğlu, Dünya Arı Günü ile ekonomik bir değer olmasının yanında, aynı zamanda bitkilerin tozlaşmasına sağladıkları katkılarla birlikte, ekosistemin devamlılığı için de son derece önemli olan arıların varlığının korunması ve farkındalık geliştirilmesinin amaçlandığını ifade etti.

Temel besin kaynağı olarak tükettiğimiz birçok sebze ve meyvenin tozlaşmasında başrol oynayan arıların olmazsa, bu gıda kaynaklarının üretiminin tehlikeye gireceğini belirten Kekeçoğlu, arıların çevremizde gördüğümüz bitkilerin tozlaşmasında, ormanların sürdürülebilirliğinde de önemli rol oynadığını sözlerine ekledi.

Son yıllarda çevresel kirlenme, tarım ilaçları, kontrolsüz zirai ilaçlama ve mevsimsel değişimler nedeniyle arı ölümlerinde artışlar görüldüğüne dikkat çeken Dr. Öğretim Üyesi Kekeçoğlu, “Arı ölümlerine neden olan tüm faktörleri engelleyecek önlemler almak yalnızca arıcılık sektöründe çalışanların değil, tüm insanların temel sorumluluğudur. Çünkü Albert Einstain'ın da dediği gibi ‘Eğer arılar yeryüzünden kaybolursa insanlığın sadece 4 yıl ömrü kalır, arı olmazsa döllenme, bitki hayvan ve insan olmaz.' Dolayısıyla arılar olmazsa çocuklarımıza bırakacak yarınlarımız olmayacaktır. Bu nedenle Birleşmiş Milletler kurulunda 20 Mayıs Dünya Arı Günü olarak kabul edilmiştir. Her yıl 20 Mayıs'ta bal arıları ile ilgili toplumsal farkındalık oluşturmak üzere arı gününe özel etkinlikler yapılmaktadır. Biz de Düzce'de bu konuda bir farkındalık oluşturmak istedik ve 20 Mayıs Arı Günü ile ilgili etkinlik düzenledik” şeklinde konuştu.

Etkinliğe Gölyakalı arıcılardan, Şükran Öney Anaokulu, Mustafa Kemal Ortaokulu ve Su

Damlası okullarından yoğun ilgi ve katılım sağlandığını söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Meral Kekeçoğlu, “Özellikle Şükran Öney Anaokulu yönetim ve öğretmenlerine arı günü için yapmış oldukları hazırlık ve verdikleri önemden dolayı tüm arı severler adına teşekkür ediyorum. Daha bu yaşta çocuklara arı sevgisi aşılamaya çalışmak gerçekten eğitimin en güzel örneği olarak değerlendirilebilir. Şükran Öney Anaokulu öğrencileri Dünya Arı Gününü temsil edecek şekilde arı ve çiçek kostümleriyle yürüyüşümüze katıldılar. Ve büyüklere örnek olacak bir davranış gösterdiler. Bu çocukları ve öğretmenlerini yürekten kutluyorum. Arıcılığın bilimsel ve sektörel boyutunda yer alan herkesin Dünya Arı Gününü kutluyoruz. Arılar yaşasın yarınlar çocuklarımıza kalsın” ifadelerini kullandı.