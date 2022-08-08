Dünya Düzce Günleri'nde coşku bitmiyor

Düzce Belediyesi tarafından düzenlenen "Dünya Düzce Günleri" etkinliği, şarkıcı Pınar Süer ve Türk sanat müziği sanatçısı Ayşe Taş konseriyle devam etti.

Bu yıl ilk kez düzenlenen Dünya Düzce Günleri etkinliği renkli görüntülere sahne oluyor. Festivalin ilk 7 günü de dolu dolu geçti. Dünya Düzce Günlerinin 7. gününde ilk olarak şarkıcı Pınar Süer sahne aldı. Genç şarkıcının birbirinden güzel şarkılarına Düzceliler hep bir ağızdan eşlik ederek, keyifli bir akşam yaşadı. Pınar Süer'in ardından Türk sanat müziğinin güçlü sesi Ayşe Taş sahneye çıktı. Sevilen eserleri kendine has tarzı ile yorumlayan Ayşe Taş, alanı dolduran Düzcelileri mest etti.

Etkinlik alanına gelen AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Genel Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ve eşi Onur Özlü; stantları gezerek, vatandaşlarla sohbet etti. Başkan Özlü, Dünya Düzce Günleri etkinliklerinin kentin tanıtımına ve toplumsal bütünleşmesine büyük katkı sağladığını söyleyerek, sosyal ve kültürel etkinliklerin artarak devam edeceğini kaydetti.