Dünya Düzceliler Günü tanıtıldı

Faruk Özlü, Ağustos ayının birinci gününü Dünya Düzceliler günü olarak ilan ettiklerini 8 gün boyunca çeşitli etkinliklerle kutlama yapılacağını söyledi.

Mutfak Sanatları Merkezinde düzenlenen programa katılımlarından ötürü basın mensuplarına teşekkürler eden Başkan Özlü, Düzce'nin şehir kimliği ve sosyal bütünleşme noktasında bazı eksiklikleri olduğunu söyledi.

Özlü, “Düzce'nin imajını daha üst noktalara taşımaya kararlıyız. Bazı eksiklerimiz mevcut, bu eksikliklerimizi ortadan kaldırmak maksadıyla faaliyetler gerçekleştireceğiz. Bunlardan biri de 1 Ağustos tarihinde ilkini gerçekleştireceğimiz ‘Dünya Düzceliler Günü' etkinleri olacak. Düzce'nin şehir kimliği oluşturmasına katkı sunmak istiyoruz. Bu manada 8'nci ayın 1'nde başlasın ve 8 gün sürsün istedik. Her yaştan gruba hitap edecek etkinlikler planladık” şeklinde konuştu.

Birbirinden güzel etkinlikler Düzcelilerle buluşacak

Etkinliklerin 1 Ağustos 2022 tarihinde Konuralp Gazi türbesinde okunacak duaların ardından başlayacağını söyleyen Özlü, “Fatih Sultan Mehmet, İstanbul için ne ise Konuralp Gazi de Düzce için odur. İlk gün orada dua ederek başlangıcımızı yapacağız. Ardından Konuralp pilavı ikramımız olacak. 1 – 8 Ağustos tarihleri arasında, sekiz gün boyunca düzenleyeceğimiz birçok etkinlikle şehrimize ciddi bir hareket getirecek ve dikkatleri Düzce'ye çekeceğiz. Etkinliklerimiz sadece konserler ile sınırlı değil. 8 gün boyunca düzenlenecek konserlerin yanı sıra, paneller, şiir ve edebiyat söyleşileri, açık hava sineması, gençlik etkinlikleri ve stantlar yer alacak. Etkinliklerimize her birinizin katılımınızı ve katkılarınızı bekliyorum” dedi.

“Düzce'nin dokusunu ilmek ilmek işliyoruz”

Sosyal bütünleşme adına etkinliklerinin Ekim ayında düzenlenecek ‘Şehir Kimliği ve Sosyal Bütünleşme Sempozyumu' ile devam edeceğini de basın mensupları ile paylaşan Başkan Özlü, tamamen Düzce odaklı gerçekleştirilecek ve 3 gün sürecek sempozyum için alanında önemli isimlerin Düzce'yi ele alacaklarını dile getirerek, “Şehrimizi birinci lige taşıyoruz. Reflekslerimiz büyükşehir refleksleridir. Biz bunu yapıyoruz. Böyle gelmiş ama böyle gitmeyecek diyoruz. Düzce'nin dokusunu ilmek ilmek işliyoruz” diye konuştu.

Düzce'nin değişmesi ve gelişmesi noktasında basın mensuplarının katkılarının önemine dikkati çeken Başkan Özlü, “Siz katkı vermezseniz ilimizin imajının değişmesi de gelişmesi de mümkün olmaz. Sizlerden destek istiyoruz. Benim hedefim ve gayretim bu şehre katkı sunmak. Şehrimizin 50 yılını kalıcı şekilde planlıyoruz. Sizlerden Düzce'nin büyümesi ve gelişmesine katkı sunmanızı talep ediyorum” dedi.

Konuşmasının son bölümünde yapılan çalışma ve projelerden de kısaca bahseden Başkan Özlü, daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.