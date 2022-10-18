Dünya ikincisi oldu

İtalya'nın Jesolo şehrinde yapılan Dünya Gençler Kick Boks Şampiyonasına katılan Düzceli sporcu Ünzile Selin Ak ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Antrenörlüğünü Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kick Boks Antrenörü Aslan Doğan'ın yaptığı Ünzile Selin Ak, full contact kategorisinde yarıştı.

Kick Boks Dünya ikincisi olarak kadınlarda Düzce tarihine bir ilki gerçekleştiren sporcu, başarılarına bir yenisini daha ekledi.