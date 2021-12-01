Dünya Şampiyonu engelli karateci, gözünü olimpiyatlara dikti

Düzce(İHA) – İşitme Engelliler Dünya Şampiyonası'nda rakiplerini yenerek, Dünya Şampiyonu olan Sabri Kıroğlu, şampiyonluğunu ve hedeflerini anlattı. Şampiyon karateci, gelecek yıl Brezilya'nın ev sahipliğinde yapılacak olan İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda da altın madalya hedeflediğini söyledi. Engelli sporcu, çocuğu engelli olan ailelere de seslenerek, "Çocuklarınızdan utanmayın, destek olun" çağrısı yaptı.

Düzce'nin Kaynaşlı İlçesi'nde oturan ve İran'da 19-24 Kasım tarihleri arasında İran'da düzenlenen İşitme Engelliler Dünya Şampiyonası'nda hem ferdi olarak hem de takım halinde Dünya Şampiyonu olan 35 yaşındaki engelli karateci Sabri Kıroğlu, şampiyonaya hazırlık aşamasını anlattı. Sabri Kıroğlu, "Dünya Şampiyonası öncesi iyi bir antrenman dönemi geçirdim. Ufak tefek sakatlıklarım vardı. Tedavilerimin yanı sıra çalışmalarıma da devam ettim. Günde çift idman yapıyordum. Günde 4-5 saatlik antrenman ile turnuvaya gittim. İlk etapta 2 kampımız oldu. 2. kampın ardından İran'daki İşitme Engelliler Dünya Şampiyonası'na katıldık. Kamp sürecimiz de çok iyi geçti. İlk gün finallere kaldım. Daha sonra final maçlarıyla birlikte şampiyonayı tamamlamış oldum. Burada benim en çok mutlu olduğum konu 2 altın madalya kazanmış olmamdı. Hem ferdi olarak hem de takım katada 2 altın madalya kazanıp İstiklal Marşımızı okuttuğum için gurur verici bir durum yaşadım" dedi.

"Hayatımda bu kadar çok ağlamamıştım"

Sabri Kıroğlu şampiyon olduktan sonra duygularına hakim olamadığını ve çok fazla ağladığını dile getirerek şunları kaydetti: "Duygusal anlarımız çok oldu. Hayatımda hiç bu kadar çok ağladığımı hatırlamıyorum. Şampiyonluktan ve özellikle takım kata şampiyonu olduktan sonra yaklaşık 1 saat hüngür hüngür ağlamışımdır. Duygu patlaması yaşadık orada. Birazda üzerimde baskı vardı. Diğer takım arkadaşlarım finallerde yenilmişlerdi. Bir tek ben kalmıştım. Benim maçı almam gerekiyordu. Hem herkesin desteğini hissettiğim için hem de milli dava olduğu için aşırı stres yaşadım. Bütün bunlara rağmen 2 Dünya Şampiyonluğunu aldığım için çok mutluyum."

"Hedefim olimpiyat şampiyonluğu”

Sabri Kıroğlu, hedefinin olimpiyat oyunları olduğunu belirterek; "Mayıs ayında Brezilya'da İşitme Engelliler Olimpiyatları olacak. Daha önce 'Dünya Şampiyonu olacağım' diye söz vermiştim. Yine buradan söz vermek istiyorum. Brezilya'dan altın madalya ile döneceğim" diye konuştu.

"Engelli aileleri çocuklarından utanması"

Engelli çocuğu olan ailelere de seslenen İşitme Engelli sporcu Sabri Kıroğlu, bu konuda da çağrıda bulundu. Kimsenin çekinmemesi gerektiğine dikkat çeken şampiyon sporcu, "Gençlik Spor İl ve İlçe Müdürlükleri'ne, belediyelere başvuru yapabilirler. Engelli çocuklarıyla ilgili neler yapabilecekleri konusunda fikir alışverişi yapabilirler. Kesinlikle ailelerimiz çekinmesin. Sonuçta onlar da bir birey. Aileler çocuklarını herhangi bir spor branşına yönlendirebilirler. Benim gibi diğer engelli sporcu arkadaşlarımız gibi neden dünya, olimpiyat şampiyonu olamasınlar. Bu konuda ailelerin destekleri gerekiyor. Ailelerin engelli çocuklarına bu konuda destekleri gerekiyor. Onlara tavsiyem hangi branş olursa olsun çocuklarını spora yönlendirsinler" diye konuştu.