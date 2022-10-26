Dünya şampiyonu oldu

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen 43. Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda Düzce Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü 2. sınıf öğrencisi Burak Deniz U21-85 kg sağ ve sol kolda dünya şampiyonu olarak İstiklal Marşımızı tüm dünyaya dinletti. Yine aynı bölümden Ulaş Can Kurnaz ise, Arnavutluk'un Durres kentinde düzenlenen Gençler ve U23 Avrupa Halter Şampiyonası'nda; koparmada 155 kg, silkmede 184 kg ile bronz madalyaların sahibi olurken, toplamda 339 kg ile gümüş madalya alma başarısı gösterdi.

Düzce Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, “Uluslararası organizasyonlarda Üniversitemizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil eden, İstiklal Marşımızı okutup, bayrağımızı gönlere çektirme başarısını göstererek bizleri onurlandıran öğrencilerimizi tebrik eder, öğrencilerimizin yetişmesi için her türlü fedakarlığı gösteren ailelerine, antrenörlerine ve Spor Bilimleri Fakültemiz akademik kadrosuna teşekkür ederek, başarılarının devamını dileriz” ifadelerine yer verildi.