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Dünya üçüncüsü oldu

Bilek Güreşi Dünya Şampiyonası’nda Nehir Marangoz sağ kol sıkletinde Dünya üçüncüsü oldu.

Bilek Güreşi Dünya Şampiyonası'nda Nehir Marangoz sağ kol sıkletinde Dünya üçüncüsü oldu.


Antalya'da yapılan Bilek Güreşi Dünya Şampiyonası'na 54 ülkeden bin 460 sporcu katıldı. Düzce Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü sporcusu Nehir Marangoz yıldızlar kategorisinde sağ kol sıkletinde Dünya üçüncüsü olarak kürsüye çıktı.


Gençlik Spor Müdürü İsa Yazıcı, sporcu Nehir Marangoz ile Antrenör Ali Günaçt'ı tebrik etti.

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