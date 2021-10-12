Dünyaca ünlü Kabardinka Düzce'ye geliyor

Faruk Özlü, ‘Sanat Şehri Düzce' başlığı altında sanatın her dalını Düzcelilerle buluşturmaya devam ediyor. Dünyaca ünlü Kuzey Kafkas halk dansları ve müziği topluluğu Kabardinka 20 Ekim Çarşamba günü Düzcelilerle buluşuyor.

Bir yandan Düzce'nin değişim ve dönüşüm projelerini tek tek yerine getiren Faruk Özlü bir yandan da kültür ve sanat etkinlikleri ile Düzcelileri buluşturmaya devam ediyor. Pandemi döneminde getirilen kısıtlamalardan dolayı ara verilen etkinliklere, aşılama çalışmalarının hızlanmasının ardından yeniden başlandı.

Vizyon Konferansları kapsamında Türkiye'nin önde gelen siyasetçi, sanatçı, düşünür ve yazarlarının Düzcelilerle buluşmasını sağlayan Başkan Özlü'nün talimatları doğrultusunda Kültür Müdürlüğü faaliyetlerine hız verdi.

Düzcelileri sanatın her dalıyla buluşturma adına harekete geçen Düzce Belediyesi, 1933'ten bu yana Kafkas kültürünü tanıtan Dünyaca ünlü Kabardey-Balkar Cumhuriyeti Devlet Akademik Halk Dansları Topluluğu Kabardinka'yı Düzce'ye getiriyor.

Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen; 20 Ekim Çarşamba günü saat 19.00'da 18 Temmuz Spor Salonunda sanatseverlerle buluşacak olan topluluk, Düzcelilere unutulmaz bir akşam yaşatacak.