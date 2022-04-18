Dünyada ikinci sırada

Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri biriminde görevli Dr. Elif Nur Dalkıran Ekşi, kanser tarafa testlerinin ücretsiz yapıldığını söyledi.

Düzce Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı ekiplerince kanser hastalığı konusunda bilgilendirme, bilinçlendirme ve farkındalık oluşturmak amacıyla eğitim düzenlendi. Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM) biriminde görevli Dr. Elif Nur Dalkıran Ekşi tarafından kadınlara yönelik kanserde erken teşhisin önemi, kanser türlerinin risk faktörleri, belirtileri, tanı ve tedavi yöntemleri, kanserden korunma yolları, sağlıklı yaşam konularında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Dr. Ekşi eğitimde; kanserin dünyada ve ülkemizde kalp ve damar hastalıklarından sonra ikinci sırada gelen önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu belirterek, dünya genelinde giderek artan bir sağlık problemi olan kanserin toplumlarda önemli bir sosyoekonomik yüke, bireylerde de maddi ve manevi kayıp ve zorluklara yol açtığını dile getirdi.

Ücretsiz yaptırılabiliyor

Meme kanseri için kadınların her ay düzenli olarak kendi kendine meme muayenesi yapılması gerektiğini bildiren Dr. Dalkıran Ekşi, 40-69 yaş arası kadınların 2 yılda bir yapılan meme kanseri taraması, 30-65 yaş arası kadınların 5 yılda bir rahim ağzı kanser taramasını ve 50-70 yaş aralığındaki tüm erkek ve kadınların kolon kanseri taramasını KETEM, Toplum Sağlığı, Sağlıklı Hayat, Aile Sağlığı Merkezleri ve Mobil Kanser tarama araçlarında ücretsiz olarak yaptırabileceklerini söyledi.

Tarama sonrası sonucu pozitif ya da şüpheli çıkan kişiler, tarama sonrası teşhis merkezlerine yönlendirildiği ve ileri tetkikleri yapılmakta olduğunu Dr. Ekşi, teşhis ve tedavi hizmetlerinin ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşları tarafından yürütülmekte olduğunu aktardı. Eğitim programı soru cevap şeklinde sona erdi.

Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, eğitimlerin devam edeceğini söyledi.