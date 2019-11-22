Dünyaya teknoloji üreten Standard Profil'e Ar-Ge ödülü

7. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Ar-Ge Merkezleri Ödül Töreni'nde, Standard Profil, “İş birliği ve Etkileşim” özel kategorisinde ikincilik ödülü aldı.

Dünya çapındaki otomotiv markalarına sızdırmazlık profili üretimi yapan Standard Profil Grubu, Ar-Ge Merkezi ile uluslararası alanda hizmet verdiği 25'ten fazla otomotiv markası için yeni teknolojiler geliştirip dünyaya üretim gerçekleştiriyor. Sızdırmazlık sistemlerinde yenilikçi ve müşteriye özel çözümler sunmak üzere yeni teknolojiler geliştiren Standard Profil, Düzce Fabrikası'ndaki Ar-Ge Merkezi'nde yürüttüğü iş birlikleri, oluşturduğu katma değer ve açık inovasyon projeleri ile Türkiye Özel Sektör Ar-Ge Merkezleri içerisinde özel ödüle layık görüldü.

Ankara'da düzenlenen 7. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Ar-Ge Merkezleri Ödül Töreni'nde Standard Profil, “İş birliği ve Etkileşim” özel kategorisinde ikincilik ödülü aldı. Düzenlenen törende ödülü Standard Profil adına Düzce Fabrika Genel Müdürü Afşin Dakiki ve Grup Ar-Ge Direktörü Dr. Ali Erkin Kutlu teslim aldı.

Ödül töreninde sonrasında konuyla ilgili açıklama yapan Standard Profil Grup Ar-Ge Direktörü Dr. Ali Erkin Kutlu, “Standard Profil Grubu olarak sürdürülebilir büyüme hedeflerimiz doğrultusunda ürüne, sektöre, insana ve içinde bulunduğumuz toplumlara değer katmak için çalışıyoruz. Düzce, Manisa ve İspanya'da bulunan Ar-Ge merkezlerimizde değer oluşturan ve etkileşimi destekleyen modeller oluşturmak için çaba gösteriyoruz. Sahip olduğumuz bilgiyi ve tecrübeyi birlikte çalıştığımız müşterilerimiz, yan sanayilerimiz, üniversitelerimiz ve kamu kurumları ile harmanlayarak ilerliyoruz. Bu kapsamda kurguladığımız yüksek lisans ve doktora konuları; müşterilerimizle yaptığımız ortak projeler, kurum içinde geliştirdiğimiz eğitimler ve yan sanayilerimiz ile yaptığımız çalıştaylarla çeşitlenerek etrafımızda Ar-Ge'ye yönelik bir ‘ağ' kültürü oluşturmamızı sağlıyor. Bu çabalarımızın meyvesini almak ve böylesi anlamlı bir ödülle takdir edilmek gurur verici” dedi.

Standard Profil Düzce Fabrikası'nın yanı sıra Manisa ve İspanya'da bulunan Ar-Ge Merkezlerinden Grubun 7 ülkedeki operasyonlarına hizmet veriliyor. Ürün, süreç, verimlilik gibi birçok alanda araştırma geliştirme faaliyetlerini yürüten Standard Profil, uluslararası arenada gerçekleştirdiği iş birlikleri ve geliştirme projeleri ile Grubun dünya çapında hizmet verdiği 25'ten fazla otomotiv markası için geleceğin teknolojilerini tasarlanıyor.