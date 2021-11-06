Dünyayı dolaştı Düzce'de yorgun düştü

DÜZCE (İHA) – Dünya'nın dört yanına göç eden Yunanistan'ın Atina Üniversitesi tarafından takip edilen Kara Akbaba Düzce'den geçerken yorgun düştü. Doğa Korumada bakıma alınan Kara Akbaba üç öğün tavuk ciğeri ile besleniyor.

Kuş göçlerinin araştırılması için Atina Üniversitesi tarafından takip cihazı takılan Kara Akbaba göç esnasında Düzce'nin Çilimli ilçesinde yorgun düşerek araziye düştü. Durumu fark eden vatandaşların ihbar vermesi üzerine bölgeye giden Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri Kara Akbaba'yı kafese alarak merkeze götürdüler. Burada titizlikle bakılan ve beslenen Kara Akbaba gücünü toplamasının ardından göçüne devam etmesi için tekrar doğaya salınacak.

“Kara akbabayı koruma altına aldık”

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Mevlüt Şanlı Şimşek, Kara Akbabayı rehabilitasyon merkezine getirerek koruma altına aldıklarını belirterek, “Kara Akbaba Çilimli ilçesinde duyarlı vatandaşlarımız tarafından arazide görülmesi üzerine bize haber verildi. Biz ekiplerimizi hemen bölgeye yönlendirdik. Sahaya gittiğimiz zaman arazide hareketsiz halde yol yorgunu olduğunu düşündüğümüz kara akbabayı tespit ettik. Akbabamızın üzerinde takip cihazı ayağında halka olduğunu tespit ettik. Hayvan uçamayınca Efteni Gölü Rehabilitasyon Merkezimize getirerek koruma altına aldık. Kara Akbabayı buraya getirmemizin ardından veteriner hekimimiz ve yaban hayatı uzmanımız tarafından kontrollerini yaptık. Akbabanın üzerinde herhangi bir açık yara tespit edilmedi” dedi.

Ciğer ile besleniyor

Şimşek, kuşu bir an önce salacaklarını belirterek, “Yorgun olduğu belirlendiği için kendisini burada günde 3 öğün tavuk ciğeri ile beslemekteyiz. İlk geldiği güne nazaran şu anda durumu gayet iyi. Şu anda uçabilecek durumda. İlk geldiğinde hareketsiz haldeydi. Aynı şekilde akbabamızı Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi yaban Hayatı Uzmanı Doç. Dr. Akif Keten hocamız da geldi burada incelemelerde bulundu. Kuşun şu anda herhangi bir sıkıntısı yok, gayet sağlıklı. Hayvanı bir iki gün içerisinde doğaya salmayı planlıyoruz. Bu göç hayvanı olduğu için çok kafeste tutmayı uygun görmüyoruz. Bir an önce doğal ortamına gitmesi ve göç yoluna devam etmesini arzulamaktayız” ifadelerini kullandı.