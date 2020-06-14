'Dur' ihtarına uymadı, polisin üzerine motosiklet sürdü, sonra da motosikletini bırakıp kaçtı

655 Karayolu üzerinde bir kişi, polisin 'dur' ihtarına uymayarak trafik ekiplerinin üzerine motosiklet sürerek kaçtı. Polis ekiplerinin takibi sonucunda motosiklet bir evin bahçesinde terk edilmiş olarak bulundu.

Düzce'de gece saatlerinde hareketli anlar yaşandı. Düzce Akçakoca D-655 Karayolu Yığılca Işıklı kavşakta ilerleyen 81 plakalı motosiklet sürücüsü trafik ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak, kaçmaya başladı. Önünü kesmeye çalışan trafik ekiplerinin üzerine motosikleti süren sürücü ara sokaklara saparak kaçmaya başladı. Polisin amansız takibinden kaçamayacağını anlayan sürücü Sancaklar Mahallesi Torlak Sokak'ta bir evin bahçesine motosikletini bırakarak kaçtı. Motosikleti takip eden polis ekipleri, terk edilmiş halde buldukları motor üzerinde inceleme yaparak, motosiklet plakasına cezai işlem uyguladılar. Ardından motosiklet, çekici ile otoparka çekildi.

Polis ekipleri plaka sahibi ve ruhsat sahibine ulaşmak için çalışma başlattı.