İhlas Haber Ajansı

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Duraklar sabunlu suyla yıkandı

Düzce Belediye Başkanı Dr.

Faruk Özlü'nün ‘ Temiz Şehir Düzce' mottosuyla başlattığı mahallelerde temizlik çalışmaları Aziziye Mahallesi'yle devam etti.


Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz sene başlatılan ‘Köşe Bucak Temizlik' çalışmaları sürüyor. Müdürlük her hafta bir mahalleye tüm ekip ve araçlarla giderek temizlik yapıyor. Bir süpürge, 21 personel, iki üfleme makinesi, vakumlu süpürme aracı, yıkama aracı ile Aziziye Mahallesinde hafta sonu itibariyle temizliğe başlayan ekipler, hafta başı da çalışmalarına devam etti.


Temizlik İşleri Müdürlüğü, durakları ve çöp konteynırlarını dezenfekte ederek yıkadı.

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