Durdurdu üzerinden uyuşturucu çıktı

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Akıncılar Mahallesinde Jandarma ekipleri tarafından yapılan uygulamada durdurulan şahsın üzerinden 50 gram kubar esrar, çantasından da 30 santim da bıçak evinde yapılan aramada da ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Düzce Merkez ilçe jandarma komutanlığı ekipleri tarafından Akınlar Mahallesinde devriyesi esnasında durdurulan T. E. isimli şahsın üst aramasında 50 gram kubar esrar, çantasında da 30 santim uzunluğunda ekmek bıçağı olarak tabir edilen kesici alet ele geçirilmiştir. Şahsa ait konut ve eklentilerine adli arama sonucunda da 1 adet seri numarasız ruhsatsız tek kırma av tüfeği ile 8 adet 16 kalibre fişek bulundu. Olayla ilgili olarak tahkikat başlatıldı.