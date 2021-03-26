İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Durdurulan araçtan cinsel içerikli haplar çıktı

DÜZCE (İHA) – Düzce’de polis ekipleri tarafından durdurulan bir otomobilden cinsel içerikli haplar ele geçirildi.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de polis ekipleri tarafından durdurulan bir otomobilden cinsel içerikli haplar ele geçirildi.


Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelenilen bir otomobili durdurdu. Durdurulan otomobil içinde yapılan sorgulamalarda 1676 adet cinsel içerikli ürünler ele geçirildi. Otomobilde bulunan şahıs hakkında ise Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.