Durdurulan araçtan kavanoz içinde uyuşturucu çıktı

Düzce'de yol kontrol uygulaması yapan jandarma ekipleri, durdurdukları araçta kavanoz içinde uyuşturucu madde buldu. Şüphelinin evinde yapılan aramada da bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Cumayeri ilçesi Dokuzdeğirmen köyü yolunda Cumayeri İlçe Jandarma Komutanlığı, KOM ve trafik jandarma timleri tarafından yol kontrol uygulaması yapıldı. Uygulama noktasına giren İ.G'nin kullandığı otomobili durduran ekipler, şahsın üzerinde ve otomobilinde yaptıkları aramada iki kavanoz içinde 277 gram kubar esrar maddesi, uyarıcı hap, tabanca, şarjör ve 4 adet fişek buldu. Soruşturmayı genişleten ekipler, şahsın Düzce merkeze bağlı Aziziye Mahallesi'ndeki evine de arama yaptı. Şüphelinin evinde yapılan aramada ise 28 adet fişek, 500 adet kenevir tohumu, 1 adet kenevir öğütme aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan İ.G. hakkında işlem başlatıldı.

Uygulama sırasında durdurulan bir başka araçta bulunan C.D.'nin de uyuşturucu madde kullanıcısı olduğu belirlendi. Şahsın üzerinde yapılan aramada 5 gram esrar bulundu. Gözaltına alınan C.D. hakkında da işlem başlatıldı.