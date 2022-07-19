İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Durdurulan kamyondan 3 ton kaçak orman ürünü çıktı

Düzce’de jandarma ekipleri, ihbar üzerine durdurdukları kamyonda kaçak kesilen 3 ton kayın ve kestane ağacı ele geçirdi.

Düzce'de jandarma ekipleri, ihbar üzerine durdurdukları kamyonda kaçak kesilen 3 ton kayın ve kestane ağacı ele geçirdi.


Edinilen bilgiye göre, jandarma ekiplerine kamyon ile orman emvali taşındığı ihbar edildi. D-655 Karayolu Düzce istikametinde seyir halindeyken Konuralp girişinde durdurulan araçta yapılan kontrolde, 3 ton kayın ve kestane ağacı olduğu, nakliye tezkeresinin olmadığı tespit edildi. Araç sürücüsü H.Y., ağaçları Yayla köyünden kestiğini söylemesi üzerine orman emvali ile birlikte Konuralp Orman işletme Şefliğine teslim edildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.