Durdurulan otomobilde uyuşturucu bulundu

Olayla ilgili 2 şahıs gözaltına alındı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, başsavcılık koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında TEM Otoyolu Ankara istikameti Yeni Bağlantı Yolu üzerinde durumundan şüphelenilen bir otomobil durduruldu. Araçtaki 2 şahsın üzerinde ve araçta yapılan aramada 410 gram toz esrar maddesi ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli 2 şahıs, "uyuşturucu madde bulundurma ve kullanma" suçundan gözaltına alındı.