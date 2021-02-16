İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Dursun Ay başkanlığında çalışıyorlar

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Genel Meclisi Denetim Komisyonu Dursun ay başkanlığında çalışmalarına devam ediyor.


Ocak ayından beri yoğun bir şekilde çalışmalarına devam eden, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 37. Maddesi gereği, bir önceki yıl iş, işlem ve hesaplarını incelemek üzere, gizli oy ile seçilen 5 kişilik Denetim Komisyonu Üyelerine, İl Genel Meclis Başkanı Çiğdem Günal, ziyarette bulundu.


Denetim Komisyonu Başkanı Dursun Ay, denetim çalışmalarına komisyon olarak aralıksız devam ettiklerini, çalışma sonunda hazırlayacakları raporu İl Genel Meclisi Başkanlığına sunacaklarını ifade etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.