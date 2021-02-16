Dursun Ay başkanlığında çalışıyorlar

Ocak ayından beri yoğun bir şekilde çalışmalarına devam eden, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 37. Maddesi gereği, bir önceki yıl iş, işlem ve hesaplarını incelemek üzere, gizli oy ile seçilen 5 kişilik Denetim Komisyonu Üyelerine, İl Genel Meclis Başkanı Çiğdem Günal, ziyarette bulundu.

Denetim Komisyonu Başkanı Dursun Ay, denetim çalışmalarına komisyon olarak aralıksız devam ettiklerini, çalışma sonunda hazırlayacakları raporu İl Genel Meclisi Başkanlığına sunacaklarını ifade etti.