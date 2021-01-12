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DÜSİMER ile DTSO arasında işbirliği protokolü

Düzce Üniversitesi Sanayi ve İş Dünyası İşbirliği Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜSİMER) ile Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) arasında; Avrupa İşletmeler Ağı projesi uygulamalarına yönelik işbirliği protokolü imzalandı.


İmza programına DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, DÜSİMER yetkilileri Dr. Öğretim Üyesi Özkan Şahin, Öğretim Görevlisi Betül İşbilir Kula, Uluslararası Projeler Uzman Yardımcısı Utku Aydın ve DTSO Proje Ofisi Koordinatörü Tuncay Yüksel hazır bulundular.


Protokol kapsamında dış ticaret yapan oda üyeleri ile ilgili bilgilendirme günleri, Avrupa İşletmeler Ağı sisteminin tanıtılması, üyelerin iletişim kurma ve uluslararası etkinliklere destek sağlanması hususlarında işbirliği yapılacak.

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