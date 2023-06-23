Düşürdüğü çantasını esnaf buldu

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, sosyal hayatın sağlıklı şekilde sürdürülebilmesi, aynı zamanda vatandaşların can ve mal güvenliklerinin sağlanması noktasında 24 saat esasına göre denetim görevini ifa etmeyi sürdürüyor.

Aziziye Mahallesinde kurulan Perşembe pazarında meydana gelen kayıp çanta vakası, pazarcı esnafının dikkati ve Zabıta ekiplerinin hızlı şekilde hareket etmesi ile mutlu şekilde sonuçlandı. Kurban Bayramı öncesinde pazar yapmak için bölgeye gelen vatandaş, alış veriş yaptığı esnada çantasını kaybetti. Pazarcı esnafının dikkatini sayesinde bulunan çanta ilk olarak olaydan haberdar edilen Seyyar Sebzeciler ve Balıkçılar Odası Başkanı İslam Batuhan Yangaz'a teslim edildi.

Yangaz'ın Zabıta ekipleri ile irtibata geçmesinin ardından çantayı teslim alan ekipler, pazaryerinde kısa bir araştırmanın ardından yaptıkları anonslar üzerine vatandaşa ulaştı.

Ekipler, içinde kimlik kartı ve paraların bulunduğu çantayı eksiksiz şekilde sahibine teslim ederken çantasına kavuşan vatandaş ise pazarcılara ve zabıta ekiplerine teşekkürlerini iletti.