Duyarlı vatandaşlar anız yangınını önledi

Hızla yayılan görüntüler üzerine harekete geçen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü.

Olay öğlen saatlerinde TEM otoyolu Bataklıçiftlik mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, TEM otoyolu'nda İstanbul istikametine seyir halinde olan bir sosyal medya kullanıcısı, Bataklıçiftlik mevkiinde dumanların çıktığını gördü. Hemen telefonuna sarılarak video çeken kullanıcı, bu anları sosyal medyasına yükleyerek bölgeyi tam bilmediğini ve yetkililere haber verilmesini istedi. Bazı vatandaşlar ise durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri yapılan ihbar sonrasında Bölge trafik ekiplerine bilgi vererek alanın kontrol edilmesini istedi. Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de anız yangını ihbarı alarak bölgeye gitti. Hem polis hem itfaiye hem de jandarma ekipleri yoğun ihbar sonrasında teyakkuza geçerek, bölgeye intikal etti. Gökyüzünü kaplayan dumanlar kısa süre içerisinde kontrol altına alındı. Duyarlı vatandaşlar tarafından anız yangını önlenirken, itfaiye ekiplerinin çalışması ile söndürülerek kontrol altına alındı.