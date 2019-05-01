Düzce 1 Mayıs İşçe Bayramı kutlandı

Düzce'de 1 Mayıs İşçi Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

1 Mayıs Dünya Emekçi İşçiler Günü Düzce'de az katılım olması nedeniyle mütevazi programla kutlandı. Düzce Belediyesi önünde toplanan İşçi ve memur sendikalarının temsilcileri ile siyasi partilerin temsilcileri daha sonra İstanbul Caddesi'nden Anıtpark'a kadar yürüdü. “İş, Emek, Özgürlük ve İşçiyiz haklıyız kazanacağız” sloganlarıyla yürüyen işçiler, yürüyüş esnasında çalan 1 Mayıs marşına da eşlik ettiler.

Anıtpark'ta kurulan alanda polisin aldığı geniş güvenlik önlemleri arasında giren işçiler alan içinde toplandılar. 1 Mayıs işçi bayramı Anıtpark'ta yapılan törenler ise Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Ardından sendikalara adına Eğitim-Sen Düzce Temsilcisi Erdal Seycan basın açıklaması yaptı.

Seycan yaptığı açıklamada 1 Mayıs'ın anlam ve önemine değinerek; “1 Mayıs işçilerin dayanışma günüdür. 1 Mayısta işçiler, birleşerek örgütlenmesini temsil eder, Zor şartlar altında çalışan işçi sınıfı 1 Mayısı bayram olarak kutlamaktadır. Bütün işçilerimizin bayramı kutlu olsun” dedi.