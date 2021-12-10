Düzce 2. doz aşılamada maviye çok yakın

Yasin Yılmaz, Korona virüs salgını sonrasında başlatılan aşılama çalışmalarında Düzce'nin 2. doz aşılamada mavi şehirler arasına girmesine çok az bir zaman kaldığını belirterek, aşı olmayan vatandaşlara çağrıda bulundu.

Korona virüs ile mücadele kapsamında başlatılan aşılama çalışmasında Düzce'de Sağlık Müdürlüğü ekipleri 2. doz aşılama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İl genelinde aşılama yapılan kişi sayısı her geçen gün artarken, Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Düzce'nin 2. doz aşılamada mavi şehirler arasına girmesine çok az kaldığını belirterek vatandaşlara çağrıda bulundu.

Dr. Yılmaz, “Hep birlikte aşılanmayı yaşıyoruz içerisindeyiz. Korona virüs salgını ile ilk mücadele zamanlarında kısıtlamalar kapatmalar oldu. Sevdiklerimizden akrabalarımızdan bir çok şeyden mahrum kaldık. Aşının ortaya çıkması ile birlikte kazanımlarımız bir çok alanda oldu. Hastanelerimizde vaka oranında aşısız oranı yüzde 75-80'in üzerinde. Son dalga ile birlikte aşısızların salgınını yaşamaya devam ediyoruz. Vaka sayılarımız Düzce'de azalmaya başladı. Şu anda 200'lü rakamlarım altına inmeye başladık. İstediğimiz düşüşleri yaşamadık ama ilerleyen günlerde düşeceğine inanıyorum. Sevdiklerimize olan sorumluluklarımızı yerine getirerek bunu hep birlikte aşacağımıza inanıyorum. Biz tüm sağlık çalışanlarımız olarak halkımıza her konuda destek veriyoruz. 2. Doz aşılamada maviye çok yaklaştık. 2 bin kişi gibi bir rakam kaldı 2. Aşılamada. Hatırlatma dozları başladı. 6 ay önce 2. Doz aşılamaları olan vatandaşların aşılama çalışmaları geldi. Belli bir zamandan sonra aşının antikoru azalıyor. Bu kişiler de e nabızdan veya aile hekimlerine giderek baktırabilir. Zamanı geldi ise yaptırmamız gerekiyor. Yerli aşımızın da acil kullanım için izni istendi. İlerleyen günlerde kamuoyuna duyurulacaktır. Aşı gerçekten çok önemli. Şu anda hastanelerimizde yoğunluk yoksa, üniversitelerimiz açıksa, okullar açıksa, restoranlar açıksa hayatımıza devam ediyorsak bu aşılanmadan kaynaklanıyor. Bunu reel olarak önümüzde görüyoruz diyebiliriz” şeklinde konuştu.