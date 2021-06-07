Düzce 2053'e hazırlanıyor

Faruk Özlü, kentin 2053 vizyonunu çizmek için harekete geçti. Başkan Özlü'nün talimatları doğrultusunda çalışmaları yeniden başlatılan Düzce İli Çevre Düzeni Planı (ÇDP), yapılacak çalıştay ile netleştirilecek.

Düzce ili ÇDP toplantısı, Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü başkanlığında 8-9 Haziran tarihlerinde belediye başkanları, STK temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili birim yöneticilerinin katılımıyla Düzce Belediyesi Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezinde gerçekleşecek.

Düzce Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek olan çalıştaya ilişkin açıklamada bulunan Başkan Özlü, Düzce'nin 1990'lı yıllarda hazırlanan 4 adet ÇDP'nin günümüz nüfus oranı ve şehrin gelişimine uygun olarak yeniden hazırlanacağını ifade ederek, “İlimizin önümüzdeki yıllarda kalkınması ve gelişmesine yön verecek olan ÇDP yönelik ilk toplantımızı geçtiğimiz yılın Ekim ayında paydaşlarımızla gerçekleştirmiştik. Çalıştaya ise ÇDP ışık tutacak olan verilerin sayısal olarak toplanması, yapılması gerektiğini düşünülen işlerin açıklanması, görüşlerin, taleplerin, kurumsal vizyonların bizimle paylaşılması adına yeniden paydaşlarımızı davet ediyoruz” dedi.

“Bu plan Düzce için çok önemli”

Başta, tarım olmak üzere sanayi, turizm, tarih, eğitim, ekonomi, çevre ve tanıtımın nereye gideceği konusunda bugünden planlama yapılmasının elzem olduğuna değinen Başkan Özlü, “Bu çalıştayın amacı paydaşlarımızın kendi alanında nasıl bir Düzce hayal ettiklerini bu plana yansıtmalarıdır. Bu plan Düzce için çok önemli. Düzce'yi 2053 yılına hazırlamak için çalışıyoruz. 8-9 Haziran tarihlerinde gerçekleştireceğimiz çalıştayımıza davet ettiğimiz tüm paydaşlarımızın şehrimizin geleceği adına taş üstüne taş koyacağına inancımız tamdır” şeklinde konuştu.

Gerçekleştirilecek olan çalıştayın içeriği şu şekilde;

8 Haziran Salı; 14.00: Açılış Konuşması, 14.30: Tüm katılımcıların Çevre Düzeni Planı Çalışmaları Sunumu, 15.30: Katılımcıların görüşlerinin alınması, 16.00: Çalışma gruplarının belirlenmesi (Tarih, Turizm, Sanayi, Eğitim, Ekonomi, Tarım, Çevre, Tanıtım).

9 Haziran Çarşamba; 10.00: Çalışma gruplarının sektörel çalışması, 13.30: Çalışma grup liderlerinin sektörel çıktılarını sunması, 15.30: Değerlendirme ve 16.30: Kapanış.