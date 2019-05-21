Düzce 23 Nisan İlkokulu öğrencileri Robot yarışmasında 3. oldu

Düzce 23 Nisan İlkokulu 3-D sınıfı öğrencileri Sakarya'da düzenlenen 3. Ulusal Robot yarışmasında Çizgi İzleyen Robot kategorisinde ve Labirent Çözen Robot (Mbot) kategorisinde 3.'lüğü alarak iki adet drone ve plaket almaya hak kazandılar.

Sakarya'da bir alışveriş merkezi tarafından bu yıl 3.sü düzenlenen 3. Ulusal Robot Yarışmasına öğretmenleri Tijen Serçe ile ilk kez katılan Düzce 23 Nisan İlköğretim Okulu 3-D sınıfı öğrencileri büyük bir başarı elde etti. Alışveriş Merkezi'nde düzenlenen, Türkiye'de ilk defa ilkokul öğrencilerine özel kategorisi bulunan 3. Ulusal Robot Yarışması bir çok ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencisinin katılımıyla gerçekleşti.

23 Nisan İlköğretim Okulu 3-D sınıfı öğrencilerinin de katıldığı yarışmada, öğrenciler aldıkları eğitim sonucu öğrendikleri bilgiyi beceriye dönüştürerek yaptıkları robotlarını yarıştırdılar. Bir çok deneyimi de elde ettiği heyecan dolu geçen yarışmada öğrenciler büyük bir başarıya imza attı. Çizgi İzleyen Robot kategorisinde ve Labirent Çözen Robot (Mbot) kategorisinde 3.'lüğü alarak iki adet drone ve plaket almaya hak kazandılar.

Melli Eğitim yetkilileri Düzce 23 Nisan İlköğretim Okulu 3-D sınıfı öğrencilerini ve danışman öğretmenleri Tijen Serçe, Abdullah Birol, Hikmet Dicle ve Melek Dicle'yi bu başarılarından dolayı tesrik etti.