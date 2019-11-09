Düzce 23 Nisan ilkokulundan 10 Kasımda anlamlı sergi

Sergi büyük ilgi görürken öğrenciler adeta tarihe derin bir yolculuk yaptı.

Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk 'ün 81. ölüm yıldönümü sebebi ile okul öğrencileri öğretmenleri ile hafta boyunca yaptıkları etkinlikleri sergiye dönüştürdüler. Sergi tüm öğrencilerin tarihe derin bir yolculuk yapmasına da vesile oldu. Sergiyi gezen öğrencilerin duygu dolu anlar yaşadıkları gözlemlendi. Bir hafta boyunca açık kalacak olan sergi tüm öğrenci ve veliler tarafından ilgiyle takip edilmektedir.