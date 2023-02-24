Düzce Adliyesi'nden gönüllü 15 personel İskenderun'a uğurlandı

Düzce Adliyesi, bünyesindeki gönüllü 15 personeli İskenderun Adliyesi'ne gönderdi.

Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre ve Düzce Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Dr. Mert Gümüşay ve birçok adliye personeli, gönüllü 15 personelini İskenderun'a yolcu etti. Adliyede görevli olan İdari İşler Müdürü Erdinç Özdemir, zabıt katipleri Mustafa Enis İnan, Selman Çetinkaya, Mesut Turgut, Recep Öksüz, Şevket Cirit, Ömer Can Sevinç, Hüseyin Kırcali, teknik personeller Murat Semiz, Aykut Akman, Bekir Yavuz, Hakan Gündüz, Engin Aydınlı, şoförler Yalçın Tokalak ve Altan Öner, İskenderun Adliyesi'ne gitmek üzere gönüllü oldu. Bunun üzerine süreç tamamlanır tamamlanmaz 15 personel bugün öğle saatlerinde yola çıkmak üzere hazırlandı. Personeller dualarla bölgeye uğurlandı.