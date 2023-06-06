Düzce AFAD, Sinop'a yola çıktı

Sinop'ta yaşanan sağanak yağış sonrasında meydana gelen su taşkınları ile ilgili Düzce'den Sinop'a destek ekip gönderildi.

Sinop'ta başlayan sağanak yağış bazı bölgelerde sele sebep oldu. Afetin yaşandığı bölgelere destek olmak amacıyla Düzce AFAD bölgeye yola çıktı. Bir adet öncü arama kurtarma aracı ve bir adet vidanjör Sinop'taki sel afetine müdahale etmek için Düzce‘den bölgeye gönderildi.