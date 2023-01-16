Düzce AK Parti'de temayül yoklaması

AK Parti Düzce İl Başkanı Mustafa Keskin'in istifasıyla boşalan makamın belirlenmesi için temayül yoklaması yapıldı. Görevlendirilen heyet, başkanlık koltuğu için üyeler ile birebir görüşmeler yaptı.

AK Parti Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, yeni il başkanının belirlenebilmesi için Trabzon Milletvekili Adnan Günnar ve Karadeniz Bölge Koordinatörü Yahya Çelik'i görevlendirdi. Düzce'ye gelen Günnar ve Çelik, parti mensupları ile tek tek görüştü.

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile belirlenecek"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile Düzce il başkanının en kısa zamanda belirleneceğini söyleyen Adnan Günnar, "Temayülümüz hayırlara vesile olsun. AK Parti Düzce İl Başkanımız milletvekili aday adaylığı için istifa etti. Bizde Erkan Kandemir'in görevlendirmesiyle yeni il başkanını belirleme sürecinde temayül için Düzce'ye geldik. İnşallah toplantımızdan hayırlı bir netice çıkacak. Yapacağımız görüşmeler neticesinde il başkanını belirlemeyi planlıyoruz. Yakın bir zamanda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile birlikte AK Parti Düzce İl Başkanı belirlenecek" dedi.

"Süreci hızlı şekilde tamamlayacağız"

İl başkanının belirlenmesinde parti üyelerinin görüşlerinin dikkate alınacağını ifade eden Günnar, "AK Parti'nin başarısındaki en büyük pay teşkilat üyeleri. Her şey vatanımız, milletimiz, bayrağımız için. İstişareler devam edecek. Kimin il başkanı olacağını Düzce'nin genel kanaatleri belirleyecek. Bu sürecin hızlı şekilde tamamlanmasını istiyoruz" diye konuştu.