İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Düzce Anadolu, yıldızlarda yarı finalde

Analig Tenis Müsabakaları sonunda Düzce kız ve erkek takımları yarı finallere yükseldi.


2021/2022 sezonu programında yer alan ve Samsun Canik Tenis Kortlarında gerçekleştirilen Anadolu Yıldızlar Ligi Tenis Grup müsabakaları; Amasya, Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu, Samsun, Sinop, Zonguldak illeri tenis takımlarının katılımıyla tamamlandı.


Tenis antrenörü Levent Hasdemir eşliğinde yarışan Düzce Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü kız ve erkek takımları gruplarından çıkarak yarı final müsabakalarına katılma hakkı kazandı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.