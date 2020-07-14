İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Düzce Anıtpark 15 Temmuz'a hazırlanıyor

Düzce’nin en büyük meydanı olan Anıtpark’da 15 Temmuz Darbe girişiminin birinci yıldönümü etkinlikleri için hazırlıklar yapılmaya başlandı.

Düzce'nin en büyük meydanı olan Anıtpark'da 15 Temmuz Darbe girişiminin birinci yıldönümü etkinlikleri için hazırlıklar yapılmaya başlandı.


Tüm Türkiye'de başlayan “15 Temmuz Anma Etkinlikleri” hazırlıkları kapsamında Düzce'de de çalışmalar başladı. Anıtpark meydanında başlayan hazırlık aşamalarının ardından Anıtpark meydanı, 15 Temmuzda yapılması planlanan “15 Temmuz Anma Etkinliklerine” ev sahipliği yapacak. Anma etkinlikleri süresince vatandaşlar için dinlenme alanları, çadırlar ve çeşitli ikramları dağıtmak üzere stantlar kurulacak. Düzce Belediyesi ve Düzce Valiliği tarafından organize edilecek hazırlık aşaması kapsamında meydana özel bir sahne ve LED ekran kurularak 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Anıtpark meydanına canlı bağlantı ile katılması için altyapı düzenlemesi de yapılacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.