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Düzce araç parkını yeniliyor

Düzce il özel idaresi makine parkını yenilemeye devam ediyor.

Son 3 yılda araç parkına 70 yeni araç ekledi.


Vali Dr. Zülkif Dağlı'nın koordinesinde son 3 yıl içerisinde İl Özel İdaresi parkına 20 damperli kamyon, 5 kanal kazıcı, 3 yükleyici loder, 6 greyder, 4 ekskavatör, 7 çöp kamyonu, 1 vidanjör, 1 arazöz, 1 dozer, 3 arazi aracı, 2 asfalt serme makinesi finişer, 2 demir bandajlı silindir, 4 toprak silindiri, 2 çekici, 3 low-bed, 1 yol çizgi aracı, 1 servis aracı minibüs, 2 tuz serme makinesi, 2 roley tank olmak üzere toplamda 70 adet ekipman satın alınarak İl Özel İdaresi makine parkına dahil edildiği bildirildi.


Yapılan yazılı açıklamada ayrıca “İl Özel idaresi makine parkına 1 adet kanal kazıcı, 1 adet ekskavatör ve 1 adet plaj kumu temizleme makinesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hibesi ile satın alınmıştır. Yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından İl Özel İdaresine yapılan nakdi yardım ile 1 adet vidanjör ve 1 adet arazözün alım işlemleri tamamlanmış olup, araçların üst yapı çalışmaları tamamlandıktan sonra makine parkına dahil edilecektir. Yenilenen makine parkı ile ilimize en iyi şekilde hizmet verilmesi için çalışmalar hız kesmeden devam etmektedir” denildi.

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