Düzce aşılamada 400 bini geçti

Düzce Valiliği tarafından geçtiğimiz haftalarda Düzce'de aşılanmanın az olması sebebi ile aşı seferberliği başlatılmıştı. Tüm muhtarlar toplanarak aşı seferberliği hakkında bilgiler verilmişti. Seferberlik kapsamında aşı vatandaşın ayağına gitmeye başlayınca Düzce hızla turuncu iller arasından sarı iller arasına girdi. İlk öncelikle Düzce'de 299 bin kişinin birinci doz aşı olması planlanırken, sayı 210 binlere kadar yaklaştı. İlk genelinde toplamda 3 dozda yapılan aşılamalarda 400 bin sayısı geçildi. Düzce İl Sağlık Müdürlüğü ve Düzce Halk Sağlığı Başkanlığı aşılamanın daha hızlı ilerlemesi için çalışmalarını sürdürürken, yeni hedefin kısa süre içerisinde aşılanmayan kimsenin kalmaması yönünde olduğu öğrenildi.