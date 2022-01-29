Düzce aşılamada yüzde 77.2'ye ulaştı

Doz aşılamada yüzde 77.2'ye ulaştı.

Geçtiğimiz yıllarda Çin'de ortaya çıkarak dünyanın dört bir yanına yayılan korona virüs ile mücadele bir yandan devam ederken, bir yandan da aşılama çalışmaları da yapılıyor. Ülke genelinde bir çok şehirde çift doz aşı yaptıranların sayısı her geçen gün artarken, Düzce'de de iki doz aşı yaptıranların sayısı nüfusa göre artışını sürdürüyor. Bu kapsamda birinci doz aşılamada yüzde 90'lara ulaşan Düzce'de, ikinci doz aşılama yüzde 77.2'ye kadar çıktı. Düzce'nin komşu illeri olan Zonguldak en çok 2. Doz aşılama yaptıran 9. Şehir olarak yüzde 85.2 ile öne çıkarken, Bolu'da yüzde 80.8 ve Sakarya'da yüzde 75.4 aşılama yapıldı.