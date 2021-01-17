Düzce ASKF Başkanı Erdoğan Bıyık:

Bıyık, 2021 yılında 2 yıllık bir program hazırlayarak amatör spor daha iyi yaşayacaklarını da dile getirdi.

Korona virüs salgınının en çok vurduğu olaylardan birisi de amatör futbol ve amatör spor oldu. Amatör liglerde mücadele eden binlerce futbolcu, toptan uzak bir süreç yaşadı. Amatör sporcular ise yaptıkları dalları unutma derecesine geldi. 2020 yılında spor dibe vururken, 2021 yılında yapılacak çalışmalar ile amatör sporun en iyi şekilde oluşması için çalışmalar yapılmaya başlandı. 2020 yılının Düzce'de ve ülke genelinde Amatör futbolun durma noktasına geldiğini belirten Düzce Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Erdoğan Bıyık: “ 2020 yılında futbol durdu. Hemen hemen tüm sportif faaliyetler dibe vurdu. Türkiye'de ve Düzce'de hiçbir spor faaliyetleri yapılamadı. Sadece bilindiği gibi profesyoneller oynuyor. Ama amatörler özellikle durma noktasına geldi. Bazı bireysel sporlarda sporcular kendi imkanları ile antrenmanlarını yapsa da Amatör spor 2020 yılında yok sayılacak durumda bitmiş durumda. Ama inşallah 2021 yılında yapılacak önlemler, aşı ile bu illetten kurtulduğumuzda 2021 yılına hızla hazırlanıyoruz. İnşallah şubat ayından sonra TFF'nin vereceği karar ile bilim kurulunun önerileri doğrultusunda 2021 yılında tüm amatör branşlarda faaliyetlerimize devam etmeyi umuyoruz. Bu hasta vaka pandemi süreci biteceğine de inanıyoruz. Devletimizin bu konuda bütün önlemleri almaya devam ediyor. 2020 yılında 1 yıl kaybetmemize rağmen 2021 yılında üstüne koyup 2 yıllık bir program ile amatör sporu daha iyi yaşamaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.