Düzce ASKF, İstanbul Kongresine katıldı

DÜZCE(İHA) – Düzce Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Erdoğan Bıyık, İstanbul'da düzenlenen İstanbul Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu 17. Olağan Kongresi'ne katılarak, desteklerini iletti.

Düzce'de amatör spor kulüplerinde ki çalışmaları ile adından sıklıkla söz ettiren Düzce Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Erdoğan Bıyık, Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu'nun üye federasyonlarının toplantılarına katılarak Düzce sporunu güçlendirmeye çalışıyor. Bıyık son olarak İstanbul Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nun 17. Olağan Kongresi'ne katıldı. Burada spor dünyasının önemli isimleri ile bir araya gelen Düzce ASKF Başkanı Erdoğan Bıyık, Düzce'de ki amatör spor kulüplerine yapılması planlanan yeni çalışmalarla ilgili bilgi alışverişinde bulundu.