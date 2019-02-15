Düzce Atatürk Devlet Hastanesi acil servisinde revizyon

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde her geçen gün artan hasta yoğunluğunu nedeniyle revizyon ve yenileme çalışması başlatıldı.

Düzce Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Düzce Atatürk Devlet Hastanesinin ilimiz merkezinde konumlanması ve merkezdeki tek Devlet Hastanesi olması nedeniyle hasta başvuruları yüksektir. Acil servis de günlük ortalama bin hastaya acil sağlık hizmet sunumu sağlanmaktadır. Hasta ve hasta yakını sirkülasyonun yoğun olması dolayısıyla acil servis de yapısal olarak iyileştirme çalışmaları başlatılmıştır. Bu doğrultuda projesi ve bütçesi Sağlık Bakanlığınca onaylanmış olan acil servis ön girişinde yapılacak revizyon ile acil servis bekleme alanı ve acil poliklinikleri genişletilecek olup, nitelikli, kaliteli sağlık hizmet sunumunun verilmesi ve hasta memnuniyetinin arttırılması sağlanacaktır. Ayrıca acil servis önündeki otopark alanlarında düzenleme yapılacak olup, otopark sorunu da çözüme kavuşturularak hasta ve hasta yakınlarının mağduriyetlerine mahal verilmeyecektir” denildi.